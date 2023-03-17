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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" предоставляет льготникам отсрочку оплаты работ в рамках комплексного договора при догазификации

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С марта текущего года в "Газпром газораспределение Самара" начала действовать отсрочка платежа при заключении комплексного договора догазификации на проведение работ внутри границ их земельного участка, а также покупку и установку газоиспользующего оборудования. Отсрочка предоставляется получателям субсидии на газификацию домовладений.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

"В Самарской области предусмотрена субсидия для целого ряда категорий граждан в размере 169 тысяч рублей на приобретение газового котла, плиты, счетчика и устройство газовых сетей внутри домовладения. Деньги выплачиваются хоть и быстро, но только после подключения к газу. Чтобы жителям не приходилось привлекать собственные средства, мы ввели простое правило: всем льготникам предоставляем отсрочку оплаты работ в границах участка и в доме. С газораспределительной организацией заказчик рассчитается, когда получит субсидию", — пояснил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" и ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.

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