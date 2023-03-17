"Газпром газораспределение Самара" предоставляет льготникам отсрочку оплаты работ в рамках комплексного договора при догазификации

С марта текущего года в "Газпром газораспределение Самара" начала действовать отсрочка платежа при заключении комплексного договора догазификации на проведение работ внутри границ их земельного участка, а также покупку и установку газоиспользующего оборудования. Отсрочка предоставляется получателям субсидии на газификацию домовладений.
"В Самарской области предусмотрена субсидия для целого ряда категорий граждан в размере 169 тысяч рублей на приобретение газового котла, плиты, счетчика и устройство газовых сетей внутри домовладения. Деньги выплачиваются хоть и быстро, но только после подключения к газу. Чтобы жителям не приходилось привлекать собственные средства, мы ввели простое правило: всем льготникам предоставляем отсрочку оплаты работ в границах участка и в доме. С газораспределительной организацией заказчик рассчитается, когда получит субсидию", — пояснил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" и ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Михаил Смирнов.
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Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")