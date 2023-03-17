"Газпром газораспределение Самара" предоставляет льготникам отсрочку оплаты работ в рамках комплексного договора при догазификации

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С марта текущего года в "Газпром газораспределение Самара" начала действовать отсрочка платежа при заключении комплексного договора догазификации на проведение работ внутри границ их земельного участка, а также покупку и установку газоиспользующего оборудования. Отсрочка предоставляется получателям субсидии на газификацию домовладений.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"