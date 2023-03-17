Аргентинец Бенхамин Гарре хочет получить российский паспорт

Аргентинский нападающий Бенхамин Гарре планирует получить российское гражданство, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на спортивного директора "Крыльев Советов" Сергея Корниленко.
"Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт. На данный момент мы узнаем, насколько это возможно, и будем стараться сделать все оперативно. Идет сбор информации, а что будет дальше, посмотрим", — сказал Корниленко.
Напомним, что Гарре подписал контракт на 3,5 года с самарской командой в начале 2023 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?