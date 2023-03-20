В Самарской области завели несколько уголовных дел на рыбаков-нарушителей

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За прошедшую неделю, с 7 по 13 марта, в Самарской области было возбуждено несколько уголовных дел на граждан, нарушивших правила рыболовства. Об этом сообщили в Волго-Камском территориальном управлении Росрыболовства.