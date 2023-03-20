Арбитражный апелляционный суд все же обязал "Самаратрансстрой" отремонтировать Волжское шоссе

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ООО "Самаратрансстрой" выполнить гарантийный ремонт дороги, которого требовало министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, осенью 2017 г. "Самаратрансстрой" по госконтракту завершило ремонт дороги на Волжском шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической).

5 мая 2021 г. специалисты обнаружили участки с колеей, глубина которой превышала допустимые значения, а в пределах нормы она была только на 64,7% дороги. В сентябре 2021 г. минтранс направил подрядчику письмо для устранения нарушений. "Самаратрансстрой" в ответ сообщил, что, согласно акту от 3 июня 2022 г., колея не превышала 2 см, а недопустимая колейность — 2,5 см.

Спором занялся арбитражный суд, но министерство проиграло. Суд сообщал, что в иске были подтверждены только претензии к участку на пересечении с ул. С. Лазо. Ответчик же эти нарушения устранил, а доказательств наличия колеи на других участках министерство не предоставило. Кроме того, когда суд предложил сторонам провести судебную техническую экспертизу, истец не стал защищать свои права.

В результате в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Надзорное ведомство вместе с Госавтоинспекцией осмотрело дорогу, зафиксировало колеи. После этого прокуратура в качестве третьего лица направила апелляционную жалобу на решение арбитражного суда.

Апелляционной суд согласился с позицией прокурора и своим новом решением обязал "Самаратрансстрой" привести участок автодороги в нормативное состояние.