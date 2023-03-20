Арбитражный апелляционный суд все же обязал "Самаратрансстрой" отремонтировать Волжское шоссе

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ООО "Самаратрансстрой" выполнить гарантийный ремонт дороги, которого требовало министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, осенью 2017 г. "Самаратрансстрой" по госконтракту завершило ремонт дороги на Волжском шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической).
5 мая 2021 г. специалисты обнаружили участки с колеей, глубина которой превышала допустимые значения, а в пределах нормы она была только на 64,7% дороги. В сентябре 2021 г. минтранс направил подрядчику письмо для устранения нарушений. "Самаратрансстрой" в ответ сообщил, что, согласно акту от 3 июня 2022 г., колея не превышала 2 см, а недопустимая колейность — 2,5 см.
Спором занялся арбитражный суд, но министерство проиграло. Суд сообщал, что в иске были подтверждены только претензии к участку на пересечении с ул. С. Лазо. Ответчик же эти нарушения устранил, а доказательств наличия колеи на других участках министерство не предоставило. Кроме того, когда суд предложил сторонам провести судебную техническую экспертизу, истец не стал защищать свои права.
В результате в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Надзорное ведомство вместе с Госавтоинспекцией осмотрело дорогу, зафиксировало колеи. После этого прокуратура в качестве третьего лица направила апелляционную жалобу на решение арбитражного суда.
Апелляционной суд согласился с позицией прокурора и своим новом решением обязал "Самаратрансстрой" привести участок автодороги в нормативное состояние.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?