Самарский минтранс проиграл иск к "СамараТрансСтрой" о гарантийном ремонте дороги

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску министерства транспорта региона к подрядной организации "СамараТрансСтрой". Последние занимались ремонтом дорог и, по некоторым версиям, могли допустить нарушения.
"Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ООО "Самаратрансстрой" был заключен государственный контракт от 21.07.2016 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения на Волжском шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической) в Самаре. Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению собственными или привлеченными силами и средствами работ по ремонту автомобильной дороги. Работы были сданы 31.10.2017, что подтверждается актом приемки. Таким образом, гарантийный срок начал течь с 01.11.2017", — указано в решении суда.
5 мая 2021 г. специалисты провели диагностику и выявили участки с колеей. Ее глубина превышала допустимые значения. Минтранс в сентябре 2021 г. направил подрядчику письмо для устранения нарушений. Ответчик же сообщил, что, согласно акту от 3 июня 2022 г., колея не превышала значение в 2 см, а недопустимая колейность — 2,5 см.
В решении арбитража указано, что ответчик представил доказательства устранения колейности на пересечении с ул. С. Лазо. Это подтверждает акт осмотра объекта от 3 июня 2022 года. Доказательств наличия колеиности на других участках истец не представил. В итоге 24 ноября 2022 г. суд предложил сторонам спора рассмотреть вопрос о назначении судебной технической экспертизы для разрешения возникших вопросов, однако истец не приняо мер для защиты своих прав.
В итоге иск минтранса не удовлетворили. По закону министерство может решение обжаловать — в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Напомним, ранее минтранс отзывал судебные иски к подрядчикам. Один из них как раз касался ремонта по гарантии Волжского шоссе. Ситуация вызвала возмущение депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий указывал, что ООО "Самаратранстрой" глубокие колеи так и не устранил, а сроки гарантийного обслуживания дорог истекают.
Дело в том, что 7 ноября 2021 г. в Самаре на ул. Демократической съехал в кювет Land Rover. Водитель и пассажир погибли. Александр Хинштейн считал, что причиной ДТП могли стать дефекты дороги. В Минтрансе же объясняли, что иски отзывали, чтоб подать их заново с уточненными требованиями.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?