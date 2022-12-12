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Дорожное строительство Транспорт и связь

Самарский минтранс проиграл иск к "СамараТрансСтрой" о гарантийном ремонте дороги

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску министерства транспорта региона к подрядной организации "СамараТрансСтрой". Последние занимались ремонтом дорог и, по некоторым версиям, могли допустить нарушения.

"Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ООО "Самаратрансстрой" был заключен государственный контракт от 21.07.2016 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения на Волжском шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической) в Самаре. Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению собственными или привлеченными силами и средствами работ по ремонту автомобильной дороги. Работы были сданы 31.10.2017, что подтверждается актом приемки. Таким образом, гарантийный срок начал течь с 01.11.2017", — указано в решении суда.

5 мая 2021 г. специалисты провели диагностику и выявили участки с колеей. Ее глубина превышала допустимые значения. Минтранс в сентябре 2021 г. направил подрядчику письмо для устранения нарушений. Ответчик же сообщил, что, согласно акту от 3 июня 2022 г., колея не превышала значение в 2 см, а недопустимая колейность — 2,5 см.

В решении арбитража указано, что ответчик представил доказательства устранения колейности на пересечении с ул. С. Лазо. Это подтверждает акт осмотра объекта от 3 июня 2022 года. Доказательств наличия колеиности на других участках истец не представил. В итоге 24 ноября 2022 г. суд предложил сторонам спора рассмотреть вопрос о назначении судебной технической экспертизы для разрешения возникших вопросов, однако истец не приняо мер для защиты своих прав.

В итоге иск минтранса не удовлетворили. По закону министерство может решение обжаловать — в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, ранее минтранс отзывал судебные иски к подрядчикам. Один из них как раз касался ремонта по гарантии Волжского шоссе. Ситуация вызвала возмущение депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий указывал, что ООО "Самаратранстрой" глубокие колеи так и не устранил, а сроки гарантийного обслуживания дорог истекают.

Дело в том, что 7 ноября 2021 г. в Самаре на ул. Демократической съехал в кювет Land Rover. Водитель и пассажир погибли. Александр Хинштейн считал, что причиной ДТП могли стать дефекты дороги. В Минтрансе же объясняли, что иски отзывали, чтоб подать их заново с уточненными требованиями.

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