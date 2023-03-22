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Преступления Происшествия

Житель Самары отправился в тюрьму почти на два года за кражу кошелька

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в краже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре обратилась 67-летняя местная жительница, заявившая о пропаже кошелька с наличными в сумме 7 тыс. руб. и принадлежащими ей и ее сожителю банковскими картами.

В ходе опроса заявительница пояснила, что в день пропажи она с сожителем поехала к родственникам. После выхода из общественного транспорта они зашли в магазин, где обнаружили пропажу кошелька из сумки. Через несколько минут ей на сотовый телефон поступило сообщение об оплате покупок на сумму более 7 тыс. руб., которые она не совершала. Потерпевшая сразу позвонила оператору банка, заблокировала карту и обратилась в полицию.

Полицейские изучили выписки по банковским счетам похищенных карт и установили, что у мужчины обналичены деньги на сумму более 36 тыс. руб. в банкомате,  расположенном на пр. Металлургов.

Сотрудники полиции опросили персонал магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения, при  просмотре которых узнали в злоумышленнике 34-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кировского района, которого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что чужой кошелек нашел на дороге на пересечении пр. Металлургов и ул. Советской. После этого мужчина оплатил с помощью карт покупки алкоголя, наушников, карты памяти, продуктов питания и лотерейного билета, а также обналичил деньги в банкомате, так как пин-код от одной из карт находился в кошельке. Наличные он также потратил на личные нужды.

Возбужденные отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района,  СУ Управления МВД России по г. Самаре уголовные дела в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", соединены в одно производство, расследованы и с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал достаточными доказательства, собранные следователями, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил  гражданский иск потерпевших на сумму, равной причиненному ущербу. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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