Самарца оштрафовали на 800 тыс. руб. за ложную информацию об использовании ВС РФ

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор за публичные призывы к терроризму и распространении ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в суде.

Как посчитал суд, в апреле 2022 г. местный житель разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" три материала с ложной информацией об использовании ВС РФ в ходе СВО.

Суд назначил мужчине за это штраф 700 тыс. рублей. Кроме того, самарца признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности и по совокупности преступлений приговорили его к штрафу 800 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.