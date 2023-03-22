Самарца оштрафовали на 800 тыс. руб. за ложную информацию об использовании ВС РФ

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор за публичные призывы к терроризму и распространении ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в суде.
Как посчитал суд, в апреле 2022 г. местный житель разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" три материала с ложной информацией об использовании ВС РФ в ходе СВО.
Суд назначил мужчине за это штраф 700 тыс. рублей. Кроме того, самарца признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности и по совокупности преступлений приговорили его к штрафу 800 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.