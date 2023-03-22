Региональному телевидению исполнилось 65 лет

Телевидение в Самарской области отмечает 65-летие — первый местный эфир жители тогда ещё Куйбышевской области увидели на экранах домашних телевизоров в марте 1958 года. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК.

"65 лет для телевидения — это вовсе не пенсионный возраст. Чудо в том, что время только омолаживает эту удивительную сферу. За шесть с половиной десятилетий самарская компания пережила несколько глобальных трансформаций, превратившись в универсальное медиа, которое можно не только смотреть, а еще слушать, читать, комментировать, и даже становиться участником событий", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ГТРК "Самара" находится в лидерах холдинга ВГТРК с эфирами на трех телеканалах и трех радиостанциях, имеет собственный сайт и страницы в социальных сетях. Компания неоднократно признавалась лучшей в стране по многим направлениям.