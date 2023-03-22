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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области жители 965 многоквартирных домов перешли на оплату тепла по факту

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с начала года жители 21 многоквартирного дома приняли решение о переходе на оплату тепловой энергии по так называемой "одной седьмой" — исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. На сегодняшний день общее количество домов с таким способом оплаты в регионе составляет 965. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Основные плюсы перехода на оплату "по факту" для жильцов — это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, своевременный контроль величин потребления и начислений, позволяет оперативно проводить энергосберегающие мероприятия.

"Перейти на оплату по факту не составляет труда. Для этого жителям МКД требуется на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно передать в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

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