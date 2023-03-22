В Самарской области жители 965 многоквартирных домов перешли на оплату тепла по факту

В Самарской области с начала года жители 21 многоквартирного дома приняли решение о переходе на оплату тепловой энергии по так называемой "одной седьмой" — исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. На сегодняшний день общее количество домов с таким способом оплаты в регионе составляет 965. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Основные плюсы перехода на оплату "по факту" для жильцов — это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, своевременный контроль величин потребления и начислений, позволяет оперативно проводить энергосберегающие мероприятия.
"Перейти на оплату по факту не составляет труда. Для этого жителям МКД требуется на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно передать в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне", — подчеркнул директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!