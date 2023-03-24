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Самарец за 16 эпизодов мошенничества приговорен к четырем годам колонии

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мужчина, совершивший 16 эпизодов мошенничества, приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 2 месяца, с отбыванием наказания в колонии - поселении. Гражданские иски на сумму более 380 тыс. руб. суд удовлетворил в полном объеме, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ранее неоднократно судимый 28-летний житель Самары обвинялся в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина в сети Интернет находил объявления о сдаче в аренду разного инвентаря, брал его в аренду и не возвращал.  

Полицейскими установлено, что похищенное мужчина сдавал в комиссионный магазин или ломбард. Подобным образом мужчина обманул 14 человек. Часть причиненного ущерба потерпевшим мужчина возместил денежными средствами, одному из потерпевших вернул пароочиститель.

По данным полицейских, ранее местный житель отбывал наказания за неоднократное совершение мошенничества, а также присвоение чужого имущества. 

 

 

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