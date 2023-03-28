В Самаре отремонтируют 18 тротуаров за 65 млн рублей

В Самаре впервые начнет работать подпрограмма по ремонту тротуаров. Это отдельное направление муниципальной программы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Ранее ремонт и строительство тротуаров проводилось в рамках реализации мероприятий по ремонту и строительству дорог, а также в рамках средств, появляющихся в ходе экономии. С 2023 г. в программе появилась отдельная строчка с выделенным объемом финансирования.
"Перечень тротуаров, которые вошли в подпрограмму на ближайшие годы, сформирован на основании обращений жителей и депутатов городского округа Самара, — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Самары. — В 2023 году запланирован ремонт 18-ти объектов, среди которых, в том числе, — подходы к школам. На это выделено более 65 млн рублей. В настоящее время идёт подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика".
По словам главы города Елены Лапушкиной, в план попадут все районы Самары, а "самые проблемные места по тротуарам планируется закрыть уже в этом году".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!