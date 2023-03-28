В Самаре отремонтируют 18 тротуаров за 65 млн рублей

В Самаре впервые начнет работать подпрограмма по ремонту тротуаров. Это отдельное направление муниципальной программы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения".

Ранее ремонт и строительство тротуаров проводилось в рамках реализации мероприятий по ремонту и строительству дорог, а также в рамках средств, появляющихся в ходе экономии. С 2023 г. в программе появилась отдельная строчка с выделенным объемом финансирования.

"Перечень тротуаров, которые вошли в подпрограмму на ближайшие годы, сформирован на основании обращений жителей и депутатов городского округа Самара, — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Самары. — В 2023 году запланирован ремонт 18-ти объектов, среди которых, в том числе, — подходы к школам. На это выделено более 65 млн рублей. В настоящее время идёт подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика".

По словам главы города Елены Лапушкиной, в план попадут все районы Самары, а "самые проблемные места по тротуарам планируется закрыть уже в этом году".