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Суды Происшествия

Гражданин КНР хотел незаконно продать в Самаре 100 тыс. рыболовных сетей и получил штраф

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Промышленного районного суда Самары, вынесенный не имеющему регистрации в России гражданину КНР Сунь Гоцимна.

Иностранца признали виновным в покушении на предпринимательство без регистрации с доходом в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Мужчина не являлся индивидуальным предпринимателем, но продавал рыболовные сети и многозаходные ловушки для раков, хотя знал, что их реализация на территории РФ запрещена.

Сотрудники Самарского линейного отдела полиции провели оперативное мероприятие - "проверочную закупку", - во время которой подозреваемый продал за 10 тыс. руб.11 сетей и 10 ловушек. Собственником товара был сам продавец.

После "закупки" у подозреваемого обнаружили более 113 тыс. сетей и более 17 тыс. ловушек.

Следователи посчитали, что продажа сетей по 600 руб. и ловушек по 300 руб. принесла бы мужчине доход на общую сумму более 73 млн рублей.

Мигрант просил суд рассмотреть его дело в особом порядке и в итоге получил штраф 100 тыс. рублей. Кроме того, у него изъяли весь "товар" и отправили на уничтожение.

Приговор уже вступил в силу.

Гид потребителя

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