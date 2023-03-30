В 2023 году в самарских лесах высадят более 600 деревьев

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по посадке лесных культур на территории самарских лесов.

Начальная цена контракта составляет 6,9 млн рублей. Победитель торгов определится после 20 апреля. Он должен выполнить работы с апреля по октябрь.

В частности, планируется высадить 200 пирамидальных тополей, 91 саженец рябины, по 100 зеленых ясеней и крупнолистных лип, 146 конских каштанов.

"Непосредственные места посадки деревьев указываются заказчиком на плане-схеме участка и уточняются на месте производства работ", — отмечается в описании объекта закупки.