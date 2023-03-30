В 2023 году в самарских лесах высадят более 600 деревьев

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по посадке лесных культур на территории самарских лесов.
Начальная цена контракта составляет 6,9 млн рублей. Победитель торгов определится после 20 апреля. Он должен выполнить работы с апреля по октябрь.
В частности, планируется высадить 200 пирамидальных тополей, 91 саженец рябины, по 100 зеленых ясеней и крупнолистных лип, 146 конских каштанов.
"Непосредственные места посадки деревьев указываются заказчиком на плане-схеме участка и уточняются на месте производства работ", — отмечается в описании объекта закупки.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!