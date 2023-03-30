В Самаре осудили неудавшегося "закладчика" героина

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотика. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 г. мужчина вступил в сговор с неизвестным и "заказал" у него наркотик для дальнейшего сбыта. В итоге самарец успел забрать из тайника 176 г героина. С этой партией его и задержали.

Суд назначил обвиняемому семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.