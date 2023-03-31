Самарского мебельщика-мошенника отправили в колонию

Кировский районный суд Самары вынес приговор 45-летнему предпринимателю-мебельщику, обманывавшему клиентов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С 2019 по 2021 г. директор ООО "Эпатаж" брал заказы на изготовление мебели и авансы. При этом никакой мебели он не производил, а деньги просто забирал себе. В итоге ущерб, причиненный 33 потерпевшим, составил 8,5 млн рублей.
Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
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