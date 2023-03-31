Сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" вышли на первый субботник

Сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" провели уборку тротуара вдоль забора Самарской ГРЭС на Волжском проспекте. В общей сложности в субботнике приняли участие около 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Волонтеров обеспечили необходимым инвентарем, и они привели в порядок один из самых популярных городских туристических маршрутов, пролегающий вдоль старейшей электростанции. Всего было собрано и вывезено около 300 кг мусора.

"Энергетики традиционно с большим вниманием относятся к городской среде. Субботник — это самый доступный способ внести вклад в улучшение облика Самары плюс возможность сплотить коллектив", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьёва.

В весенние месяцы сотрудники "Т Плюс" планируют проведение целой серии волонтерских акций по уборке городских территорий Самарской области. Они являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.