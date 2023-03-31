Сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" вышли на первый субботник

Сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" провели уборку тротуара вдоль забора Самарской ГРЭС на Волжском проспекте. В общей сложности в субботнике приняли участие около 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Волонтеров обеспечили необходимым инвентарем, и они привели в порядок один из самых популярных городских туристических маршрутов, пролегающий вдоль старейшей электростанции. Всего было собрано и вывезено около 300 кг мусора.
"Энергетики традиционно с большим вниманием относятся к городской среде. Субботник — это самый доступный способ внести вклад в улучшение облика Самары плюс возможность сплотить коллектив", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьёва.
В весенние месяцы сотрудники "Т Плюс" планируют проведение целой серии волонтерских акций по уборке городских территорий Самарской области. Они являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!