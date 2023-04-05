К поселку Кириллинский пообещали проложить новый мост взамен затопляемого

Жители поселка Кириллинский Красноярского района пожаловались в прокуратуру Самарской области на плохую дорогу, по которой им приходится ездить во время паводка, потому что мост, ведущий в поселок, оказался затоплен. В ответ местные власти пообещали, что скоро на месте старого моста появится новый.

Полный текст коллективной жалобы имеется в распоряжении редакции. Жители просят прокурора области Игоря Шустова принять меры и обязать администрацию поселения привести объездную дорогу в нормативное состояние.

В период паводка затопило мост через реку Кондурча, который являлся единственной дорогой, по которой можно было попасть в поселок пешком, либо с помощью автомобильного транспорта. На время закрытия моста, начиная с 14 марта, администрация предложила жителям воспользоваться альтернативной схемой объезда через село Кочкари.

Однако при попытке проехать жители поселка обнаружили многочисленные участки, затопленные талой водой, глубокие грязевые колеи, годные разве что для внедорожников. Проезд на неподготовленном транспортном средстве представляет серьезную опасность для участников дорожного движения.

В результате чего жители, не имеющие в пользовании специализированного транспорта, остались без возможности выезда и въезда в поселок на весь период закрытия моста, указывается в жалобе. При этом в поселке проживают дети дошкольного и школьного возрастов, пенсионеры и инвалиды. В 2019 году там же было выделено около 600 участков для многодетных семей.

В свою очередь, заместитель главы сельского поселения Красный Яр (куда входит и поселок Кириллинский) Михаил Демченков объяснил, что мост, ведущий в поселок, регулярно затопляется каждую весну еще с советских времен — таковы особенности его конструкции. Поэтому ни для администрации, ни для местных жителей возникшая ситуация не является чем-то чрезвычайным.

Каждый год администрация составляет схему объезда затопленного моста через село Кочкари и заблаговременно информирует об этом всеми доступными способами. "Сейчас вода в Кондурче упала, буквально через один-два дня мост будет открыт, а по объездной дороге можно спокойно проехать на легковой машине, начиная с начала прошлой недели", — заверил руководитель.

По его словам, в этом году региональные власти пообещали приступить к строительству нового моста через Кондурчу. Михаил Демченков выразил надежду, что в скором времени проблемы с доступом в поселок во время паводка прекратятся.