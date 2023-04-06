Фонтаны в Самаре заработают раньше обычного

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован раньше, чем в предыдущие годы — 15 апреля. сообщает пресс-служба мэрии города. Работы по их расконсервации после зимовке уже начались. Более 60% объема подготовительных работ уже выполнено. После пробного пуска функционирование гидротехнических сооружений будет на постоянной основе, специалисты будут поддерживать объекты в работоспособном состоянии.

"То есть, если погодные условия будут такими же благоприятными, как сейчас, городские фонтаны начнут радовать жителей Самары и гостей региональной столицы уже в апреле, за исключением пока одного ремонтируемого фонтана возле здания архива. После завершения работ запустят и его", - уточнил начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.

Дальнейший график функционирования фонтанов — по 12-13 часов в сутки, начиная с 09:00 ежедневно. Но по понедельникам традиционно санитарный день. После очистки фонтаны будут возобновлять работу.

Стоит отметить, что муниципальный контракт предусматривает и содержание систем автоматического полива — их в городе 45 (на 45 объектах).