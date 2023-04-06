Фонтаны в Самаре заработают раньше обычного

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован раньше, чем в предыдущие годы — 15 апреля. сообщает пресс-служба мэрии города. Работы по их расконсервации после зимовке уже начались. Более 60% объема подготовительных работ уже выполнено. После пробного пуска функционирование гидротехнических сооружений будет на постоянной основе, специалисты будут поддерживать объекты в работоспособном состоянии.
"То есть, если погодные условия будут такими же благоприятными, как сейчас, городские фонтаны начнут радовать жителей Самары и гостей региональной столицы уже в апреле, за исключением пока одного ремонтируемого фонтана возле здания архива. После завершения работ запустят и его", - уточнил начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.
Дальнейший график функционирования фонтанов — по 12-13 часов в сутки, начиная с 09:00 ежедневно. Но по понедельникам традиционно санитарный день. После очистки фонтаны будут возобновлять работу.
Стоит отметить, что муниципальный контракт предусматривает и содержание систем автоматического полива — их в городе 45 (на 45 объектах).
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!