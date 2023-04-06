Самарчанка пойдет под суд из-за 4,7 тыс. пачек "левых" сигарет

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В Самаре в суд передано дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере).