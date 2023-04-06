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Суды Происшествия

Самарчанка пойдет под суд из-за 4,7 тыс. пачек "левых" сигарет

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд передано дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере).

В сентябре 2022 г. в торговом павильоне, расположенном на ул. Товарной, 56-летняя самарчанка осуществляла незаконную реализацию немаркированной табачной продукции.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещения магазина и квартиры подозреваемой, где обнаружили и изъяли более 4700 пачек сигарет отечественного и иностранного производства. По результатом проведенной экспертизы установлено, что изъятое является немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой табачным изделием. Общая ее стоимость составила более 430 тыс. рублей.

Кировский районный суд Самары рассмотрит дело по существу.

Гид потребителя

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