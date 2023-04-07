В 2023 году в Самаре высадят более 1,6 млн однолетних растений

Общая площадь цветников в Самаре в 2023 году составит свыше 38 тыс. кв метров. Основные работы по озеленению и подготовке к цветочному декорированию будут произведены в ходе месячника по благоустройству.

"Породные, видовые и сортовые составы будут представлены как традиционными цветочными растениями, которые ранее хорошо зарекомендовали себя для городского озеленения, так и новинками — будем пробовать новые сорта. Так, в текущем году высадят биденс, приспособленный для плоскостных цветников, а также бегонию ампельную, предназначенную для вертикального озеленения, настурцию канарскую, сцеволу, ангелонию, канны, петунии разных сортов, катарантус и многие другие однолетние растения. Учитывая, что весна ранняя и теплая, ожидается, что первыми будут радовать горожан своим цветением тюльпаны, луковицы которых высаживали заблаговременно, еще осенью прошлого года, на площади почти 2 500 квадратных метров", — рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

Планируется, что в этом году вертикальные конструкции будут наполняться цветами к Первомаю. Например, вертикальное озеленение предусмотрено возле памятника штурмовику Ил-2 и в других памятных местах. Также клумбы в районе знаковых локаций начнут декорировать в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В числе первоочередных работ намечено оформление плоскостных и вертикальных конструкций на гостевых и туристических маршрутах и далее — по всему городу. С середины по конец мая на самарской набережной установят пальмы.

Всего для украшения Самары только однолетних растений готовят порядка 1 миллиона 600 тысяч штук. Конструкций для мобильного вертикального озеленения будет более 1 300.

"Планируется приобретение и установка дополнительных конструкций, в том числе в рамках подготовки к юбилею Грушинского фестиваля. Уже прошел конкурс на закупку вазонов с крупномерными деревьями и кустарниками. Будет и новая закупка. В частности, туй намерены приобрести 90 штук. Вазоны разместят в районе железнодорожного и речного вокзалов, на гостевых и туристических маршрутах, а также по пути следования гостей на фестивальную поляну. К концу июня все будет оформлено и в этой части", — прокомментировал Леонид Дюгаев.

Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о нанесении символики Грушинского фестиваля на уже имеющиеся ландшафтные скульптуры (шары и др.). Этот вопрос предварительно будет согласовываться с оргкомитетом фестиваля.