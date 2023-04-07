ТОАЗ помог благоустроить территорию Комсомольского района

Сотрудники ТОАЗ предприятия приняли участие в субботнике, организованном победителями пятого этапа конкурса "Химия добра" — активистами территориального общественного самоуправления № 2 Комсомольского района (ТОС). Об этом сообщает пресс-служба компании.
ТОАЗ проводит конкурс социальных инициатив "Химия добра" с 2019 года и оказывает грантовую поддержку программам в области образования, культуры, спорта и экологии. Проект "Экология будущего "Чистота планеты — здоровые дети" в прошлом году завоевал грант предприятия, предложив систему информирования и просвещения жителей района по сортировке мусора. Активисты ТОСа планируют установить специализированную контейнерную площадку для раздельного сбора пластика, стекла и бытовых отходов.
Субботник стал своеобразным стартом проекта. Более 50 активистов привели в порядок территорию, прилегающую к кадетской школе № 55. Работа была сконцентрирована на уборке мусора, накопившегося после осенне-зимнего периода. Подобные акции будут продолжены, а открытие площадки по раздельному сбору мусора запланировано на первый месяц лета.
Ирина Филатова, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":
— Тольяттиазот, являясь ответственным природопользователем, на протяжении многих лет поддерживает общественные инициативы в области экологии. На конкурс "Химия добра" в этом году поступило много проектов по экологической тематике. Предлагаемые инициативы касаются озеленения и благоустройства, восстановления лесных массивов, а также экопросвещения. Наши сотрудники помогают в реализации многих проектов и активно участвуют в городских, а также региональных акциях в качестве волонтеров. Мы помогаем ликвидировать несанкционированные свалки и высаживать деревья, участвуем в субботниках по раздельному сбору мусора и ежегодно восполняем биоресурсы р. Волги, а главное, внедряем на производстве наилучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!