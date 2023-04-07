ТОАЗ помог благоустроить территорию Комсомольского района

Сотрудники ТОАЗ предприятия приняли участие в субботнике, организованном победителями пятого этапа конкурса "Химия добра" — активистами территориального общественного самоуправления № 2 Комсомольского района (ТОС). Об этом сообщает пресс-служба компании.

ТОАЗ проводит конкурс социальных инициатив "Химия добра" с 2019 года и оказывает грантовую поддержку программам в области образования, культуры, спорта и экологии. Проект "Экология будущего "Чистота планеты — здоровые дети" в прошлом году завоевал грант предприятия, предложив систему информирования и просвещения жителей района по сортировке мусора. Активисты ТОСа планируют установить специализированную контейнерную площадку для раздельного сбора пластика, стекла и бытовых отходов.

Субботник стал своеобразным стартом проекта. Более 50 активистов привели в порядок территорию, прилегающую к кадетской школе № 55. Работа была сконцентрирована на уборке мусора, накопившегося после осенне-зимнего периода. Подобные акции будут продолжены, а открытие площадки по раздельному сбору мусора запланировано на первый месяц лета.

Ирина Филатова, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

— Тольяттиазот, являясь ответственным природопользователем, на протяжении многих лет поддерживает общественные инициативы в области экологии. На конкурс "Химия добра" в этом году поступило много проектов по экологической тематике. Предлагаемые инициативы касаются озеленения и благоустройства, восстановления лесных массивов, а также экопросвещения. Наши сотрудники помогают в реализации многих проектов и активно участвуют в городских, а также региональных акциях в качестве волонтеров. Мы помогаем ликвидировать несанкционированные свалки и высаживать деревья, участвуем в субботниках по раздельному сбору мусора и ежегодно восполняем биоресурсы р. Волги, а главное, внедряем на производстве наилучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду.