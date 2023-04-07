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Суды Происшествия

Пятеро участников наркоторговой ОПГ получили сроки в Самарской области

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор пятерым участникам ОПГ наркосбытчиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2019 г. ранее судимый 51-летний житель пос. Тимашево решил подзаработать на наркотиках и создал группу, в которую вошли пять мужчин и одна женщина.

С января по июнь 2019 г. она совершили в Самаре, Отрадном, а также Кинельском и Кинель-Черкасском районах не менее 12 преступлений и сбыли более 144 г героина. Кроме того, у двух участников ОПГ нашли огнестрельное оружие.

Двое подсудимых частично признали вину, трое не признали. В отношении двух участников группы уголовное дело прекратили в связи со смертью.

В итоге тем, кто предстал перед судом, назначили от четырех до 12 лет лишения свободы.

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