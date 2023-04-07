Самарчанка с ножом защищала гражданского мужа и попала под суд

В Самаре в двум с половиной годам колонии приговорили местную жительницу за нападение с ножом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В октябре 2022 г. у женщины и ее сожителя произошел конфликт с незнакомцем. В итоге мужчины подрались, и во время этого самарчанка ударила обидчика ножом в шею и спину. В итоге потерпевший попал в больницу с тяжкими травмами.
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