Самарчанка с ножом защищала гражданского мужа и попала под суд

В Самаре в двум с половиной годам колонии приговорили местную жительницу за нападение с ножом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В октябре 2022 г. у женщины и ее сожителя произошел конфликт с незнакомцем. В итоге мужчины подрались, и во время этого самарчанка ударила обидчика ножом в шею и спину. В итоге потерпевший попал в больницу с тяжкими травмами.