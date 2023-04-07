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ЖКХ и благоустройство Общество

Химик-лаборант "Т Плюс" из Тольятти вошла в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях профмастерства

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудница Тольяттинской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") Людмила Федосеева заняла II место на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства "Лучший лаборант химической лаборатории 2023 года". Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Традиционный отраслевой конкурс проходил в Москве с 3 по 7 апреля и собрал самых опытных представителей крупнейших энергокомпаний страны. Претендентам на звание "лучшего по профессии" необходимо было пройти ряд этапов, среди которых проверка знаний требований нормативно-технической документации, практическое выполнение требований охраны труда на рабочем месте, производство анализов воды, газового состава в помещениях и оказание доврачебной помощи пострадавшим.

"Важность работы химиков на энергетических предприятиях сложно переоценить. Во многом именно от них зависит водно-химический режим ТЭЦ и, как следствие, надежность работы генерирующего оборудования. А профессиональные соревнования помогают поддерживать высокий уровень квалификации персонала и способствуют дальнейшему росту лидеров", — говорится в сообщении.

Участниками Всероссийских соревнований стали сразу две представительницы компании "Т Плюс" — Елена Жаринова (Сакмарская ТЭЦ, Оренбургский филиал) и Людмила Федосеева (Тольяттинская ТЭЦ, Самарский филиал). В результате в номинации "Контроль качества теплоносителя" химики-лаборанты из Оренбурга и Тольятти заняли первое и второе места соответственно. Третье место у Марии Жихаревой (Волгоград).

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