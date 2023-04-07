Химик-лаборант "Т Плюс" из Тольятти вошла в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях профмастерства

Сотрудница Тольяттинской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") Людмила Федосеева заняла II место на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства "Лучший лаборант химической лаборатории 2023 года". Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Традиционный отраслевой конкурс проходил в Москве с 3 по 7 апреля и собрал самых опытных представителей крупнейших энергокомпаний страны. Претендентам на звание "лучшего по профессии" необходимо было пройти ряд этапов, среди которых проверка знаний требований нормативно-технической документации, практическое выполнение требований охраны труда на рабочем месте, производство анализов воды, газового состава в помещениях и оказание доврачебной помощи пострадавшим.

"Важность работы химиков на энергетических предприятиях сложно переоценить. Во многом именно от них зависит водно-химический режим ТЭЦ и, как следствие, надежность работы генерирующего оборудования. А профессиональные соревнования помогают поддерживать высокий уровень квалификации персонала и способствуют дальнейшему росту лидеров", — говорится в сообщении.

Участниками Всероссийских соревнований стали сразу две представительницы компании "Т Плюс" — Елена Жаринова (Сакмарская ТЭЦ, Оренбургский филиал) и Людмила Федосеева (Тольяттинская ТЭЦ, Самарский филиал). В результате в номинации "Контроль качества теплоносителя" химики-лаборанты из Оренбурга и Тольятти заняли первое и второе места соответственно. Третье место у Марии Жихаревой (Волгоград).