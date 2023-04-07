Химик-лаборант "Т Плюс" из Тольятти вошла в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях профмастерства

Сотрудница Тольяттинской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") Людмила Федосеева заняла II место на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства "Лучший лаборант химической лаборатории 2023 года". Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Традиционный отраслевой конкурс проходил в Москве с 3 по 7 апреля и собрал самых опытных представителей крупнейших энергокомпаний страны. Претендентам на звание "лучшего по профессии" необходимо было пройти ряд этапов, среди которых проверка знаний требований нормативно-технической документации, практическое выполнение требований охраны труда на рабочем месте, производство анализов воды, газового состава в помещениях и оказание доврачебной помощи пострадавшим.
"Важность работы химиков на энергетических предприятиях сложно переоценить. Во многом именно от них зависит водно-химический режим ТЭЦ и, как следствие, надежность работы генерирующего оборудования. А профессиональные соревнования помогают поддерживать высокий уровень квалификации персонала и способствуют дальнейшему росту лидеров", — говорится в сообщении.
Участниками Всероссийских соревнований стали сразу две представительницы компании "Т Плюс" — Елена Жаринова (Сакмарская ТЭЦ, Оренбургский филиал) и Людмила Федосеева (Тольяттинская ТЭЦ, Самарский филиал). В результате в номинации "Контроль качества теплоносителя" химики-лаборанты из Оренбурга и Тольятти заняли первое и второе места соответственно. Третье место у Марии Жихаревой (Волгоград).
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!