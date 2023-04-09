Самарские мотоциклисты провели субботник в сквере Дзержинского

В субботу, 8 апреля, мотоциклисты Самары провели субботник в сквере Дзержинского. Благоустройство территории прошло при поддержки администрации Самарского района.
Байкеры, которых собралось порядка 40 человек, убрали в сквере мусор, а также собрали старую листву.
Помимо основной цели - преображение города, мотоциклисты решили напомнить о появлении сезонного транспорта на дорогах.
"Сейчас все больше и больше можно услышать, что кто-то из друзей, знакомых приобрел мотоцикл. Мотолюбителей становится больше, а, значит, летом меньше пробок. И больше счастливых людей, ведь мотоцикл, мотодвижение, мотодружба делает нас лучше и сплоченее. Мы всячески стараемся обеспечить безопасность как автомобилистам, так и мотоциклистам. В этом году перед мотосезоном начали расклеивать на свои автомобили наклейки "Смотри в зеркала" с напоминанием для автолюбителей, что скоро появятся мотоциклы на дорогах. Ведь после зимы люди отвыкли от нас", - рассказал организатор мотосубботника Михаил Саркисян.
Он добавил, что мотоциклисты стараются всячески участвовать в жизни города: "И городской субботник хорошее начало - обновление города после зимы. Погода сегодня холодная, но это не остановило самарцев: кто-то на машине приехал, кто-то на мотоциклах. Был брошен клич в различных сообществах и группах, и вот мы все здесь".
Напомним, в Самаре с 1 апреля начался месячник по благоустройству города.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!