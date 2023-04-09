Самарские мотоциклисты провели субботник в сквере Дзержинского

В субботу, 8 апреля, мотоциклисты Самары провели субботник в сквере Дзержинского. Благоустройство территории прошло при поддержки администрации Самарского района.

Байкеры, которых собралось порядка 40 человек, убрали в сквере мусор, а также собрали старую листву.

Помимо основной цели - преображение города, мотоциклисты решили напомнить о появлении сезонного транспорта на дорогах.

"Сейчас все больше и больше можно услышать, что кто-то из друзей, знакомых приобрел мотоцикл. Мотолюбителей становится больше, а, значит, летом меньше пробок. И больше счастливых людей, ведь мотоцикл, мотодвижение, мотодружба делает нас лучше и сплоченее. Мы всячески стараемся обеспечить безопасность как автомобилистам, так и мотоциклистам. В этом году перед мотосезоном начали расклеивать на свои автомобили наклейки "Смотри в зеркала" с напоминанием для автолюбителей, что скоро появятся мотоциклы на дорогах. Ведь после зимы люди отвыкли от нас", - рассказал организатор мотосубботника Михаил Саркисян.

Он добавил, что мотоциклисты стараются всячески участвовать в жизни города: "И городской субботник хорошее начало - обновление города после зимы. Погода сегодня холодная, но это не остановило самарцев: кто-то на машине приехал, кто-то на мотоциклах. Был брошен клич в различных сообществах и группах, и вот мы все здесь".

Напомним, в Самаре с 1 апреля начался месячник по благоустройству города.