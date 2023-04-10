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ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно, где отключат свет с 10 по 14 апреля

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.04.2023 с 13-00 до 16-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Новая);

10.04.2023 года с 10-00 до 12-00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Советская; ул. Заречная; ул. Березовая; ул. Волжская; ул. Приморская; ул. Славянская-Левобережная; пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей; ул. Целинная; ул. Молодежная; ул. Спортивная; ул. Грачева; ул. Рабочая; пер. Звонкий; ул. Цветочная; ул. Артельная; пер. Здоровья; ул. Желанная; ул. Сказочная; ул. Медовая; ул. Праздничная; ул. Славянская; ул. Парковая; пер. Дальний; пер. Троицкий; ул. Оптимистов; пер. Веселый; ул. Трудовая; ул. Дружная; ул. Красивая; ул. Спокойная; ул. Уютная; ул. Рыбацкая; ул. Васильковая; пер. Тихий; пер. Прибрежный; ул. Ромашковая; ул. Вишневая; ул. Ново-Полевая; ул. Лунная; ул. Театральная; проезд Северный; ул. № 28; ул. Надежды; ул. Загородная; ул. Звонкая; ул. Славянская-левобережная; ул. Жемчужная; ул. Радостная);

10.04.2023 с 13-00 до 15-00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, ул. Окольная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Школьный, пер. Нагорный);

11.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Алькино (ул.Школьная, Подгорная)

с. Н.Ягодное (ул.Васильевская, В.Ягодинская)

11.04.2023 с 11-00 до 12-00

Ставропольский район

п. Висла

11.04.2023 с 11-00 до 16-00

Ставропольский район

п. Висла (ул. Ленинградская, ул. Набережная, ул. Спортивная, ул. Автостроителей, ул. Самарская, ул. Белорусская, ул. Полевая, ул. Московская, проезд Садовый);

11.04.2023 с 10-00 до 13-00

Клявлинский район

с. Новый Маклауш

11.04.2023 с 03-00 до 07-00

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. А. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Гончарова, ул. Достоевского, ул. Молодёжная, ул. Шевченко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Маяковского)

12.04.2023 с 08-00 до 16-00

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Кутузова, ул. Пл. Люпаева, ул. Крымская)

12.04.2023 с 09-00 до 11-00

Ставропольский район

с. Сосновка

с. Ташелка

с. Верхний Сускан

с. Лопатино

п. Менжинский

12.04.2023 с 16-00 до 20-00

Ставропольский район

с. Сосновка

с. Ташелка

с. Верхний Сускан

с. Лопатино

п. Менжинский

12.04.2023 с 10-00 до 13-00

Волжский район

с. Курумоч (ул.Просторная, Лиственная, Холмистая).

п. Власть Труда (ул.Сосновая, Березовая, Подлесная, Приозерная).

13.04.2023 с 09-00 до 11-00

Ставропольский район

с. Сосновка

с. Ташелка

с. Верхний Сускан

с. Лопатино

п. Менжинский

13.04.2023 с 16-00 до 20-00

Ставропольский район

с. Сосновка

с. Ташелка

с. Верхний Сускан

с. Лопатино

п. Менжинский

12.04.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Алькино (ул.Школьная, Подгорная)

с. Н.Ягодное (ул.Васильевская, В.Ягодинская)

12.04.2023 с 9-00 до 16-00

Елховский район

с. Елховка

с. Горностаевка

с. Тукшум

12.04.2023 с 8-00 до 15-00

Челно-Вершинский район

с. Челно-Вершины

13.04.2023 с 9-00 до 14-00

Кошкинский район

п. Новая Жизнь

13.04.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с. Б. Раковка

с. М. Раковка

с. Тремасово

14.04.2023 с 9-00 до 11-00

Клявлинский район

ст. Клявлино (АО "ССК").

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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