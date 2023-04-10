Стало известно, где отключат свет с 10 по 14 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
10.04.2023 с 13-00 до 16-00
Шигонский район
с. Шигоны (ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Новая);
10.04.2023 года с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Советская; ул. Заречная; ул. Березовая; ул. Волжская; ул. Приморская; ул. Славянская-Левобережная; пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей; ул. Целинная; ул. Молодежная; ул. Спортивная; ул. Грачева; ул. Рабочая; пер. Звонкий; ул. Цветочная; ул. Артельная; пер. Здоровья; ул. Желанная; ул. Сказочная; ул. Медовая; ул. Праздничная; ул. Славянская; ул. Парковая; пер. Дальний; пер. Троицкий; ул. Оптимистов; пер. Веселый; ул. Трудовая; ул. Дружная; ул. Красивая; ул. Спокойная; ул. Уютная; ул. Рыбацкая; ул. Васильковая; пер. Тихий; пер. Прибрежный; ул. Ромашковая; ул. Вишневая; ул. Ново-Полевая; ул. Лунная; ул. Театральная; проезд Северный; ул. № 28; ул. Надежды; ул. Загородная; ул. Звонкая; ул. Славянская-левобережная; ул. Жемчужная; ул. Радостная);
10.04.2023 с 13-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, ул. Окольная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Школьный, пер. Нагорный);
11.04.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Алькино (ул.Школьная, Подгорная)
с. Н.Ягодное (ул.Васильевская, В.Ягодинская)
11.04.2023 с 11-00 до 12-00
Ставропольский район
п. Висла
11.04.2023 с 11-00 до 16-00
Ставропольский район
п. Висла (ул. Ленинградская, ул. Набережная, ул. Спортивная, ул. Автостроителей, ул. Самарская, ул. Белорусская, ул. Полевая, ул. Московская, проезд Садовый);
11.04.2023 с 10-00 до 13-00
Клявлинский район
с. Новый Маклауш
11.04.2023 с 03-00 до 07-00
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. А. Толстого, ул. Лермонтова, ул. Гончарова, ул. Достоевского, ул. Молодёжная, ул. Шевченко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Маяковского)
12.04.2023 с 08-00 до 16-00
г. о. Чапаевск:
г. Чапаевск (ул. Кутузова, ул. Пл. Люпаева, ул. Крымская)
12.04.2023 с 09-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Сосновка
с. Ташелка
с. Верхний Сускан
с. Лопатино
п. Менжинский
12.04.2023 с 16-00 до 20-00
Ставропольский район
с. Сосновка
с. Ташелка
с. Верхний Сускан
с. Лопатино
п. Менжинский
12.04.2023 с 10-00 до 13-00
Волжский район
с. Курумоч (ул.Просторная, Лиственная, Холмистая).
п. Власть Труда (ул.Сосновая, Березовая, Подлесная, Приозерная).
13.04.2023 с 09-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Сосновка
с. Ташелка
с. Верхний Сускан
с. Лопатино
п. Менжинский
13.04.2023 с 16-00 до 20-00
Ставропольский район
с. Сосновка
с. Ташелка
с. Верхний Сускан
с. Лопатино
п. Менжинский
12.04.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Алькино (ул.Школьная, Подгорная)
с. Н.Ягодное (ул.Васильевская, В.Ягодинская)
12.04.2023 с 9-00 до 16-00
Елховский район
с. Елховка
с. Горностаевка
с. Тукшум
12.04.2023 с 8-00 до 15-00
Челно-Вершинский район
с. Челно-Вершины
13.04.2023 с 9-00 до 14-00
Кошкинский район
п. Новая Жизнь
13.04.2023 с 12-00 до 16-00
Красноярский район
с. Б. Раковка
с. М. Раковка
с. Тремасово
14.04.2023 с 9-00 до 11-00
Клявлинский район
ст. Клявлино (АО "ССК").
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!