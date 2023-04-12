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Преступления Происшествия

Подростки угнали "Оку", но бросили машину, когда та увязла в грязи

КИНЕЛЬ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельскую полицию поступило заявление об угоне автомобиля "Ока" из двора многоквартирного дома. По словам владельца, преступление произошло 5 апреля вечером, между 19:00 и 22:00. С учетом износа заявитель оценил причиненный материальный ущерб в 60 тыс. рублей.

Оперативники установили месторасположения камер наружного наблюдения и изъяли видеозаписи. В ходе изучения материала полицейские узнали попадавших в их поле зрения троих несовершеннолетних, один из которых был судим за угон автотранспорта.

На следующее утро, в 6:00 примерно в 8 км от места происшествия, в поле, около с. Бобровка, полицейские обнаружили похищенный транспортное средство, которое увязло в грязи. Злоумышленники пытались вытолкать автомобиль, но это им не удалось, поэтому они решили бросить его в поле.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых задержали их и доставили в отдел полиции.

В присутствии законных представителей молодых людей допросили в качестве подозреваемых. Задержанные, двое 16-летних и один 18-летний, пояснили, что, гуляя по городу, увидели припаркованный автомобиль и решили на нем прокатиться. Молодые люди, подобрав ключ, открыли дверь, затем соединили напрямую провода зажигания, завели автомобиль и уехали в соседнее село, где, застряв в поле, бросили автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.

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