Подростки угнали "Оку", но бросили машину, когда та увязла в грязи

В Кинельскую полицию поступило заявление об угоне автомобиля "Ока" из двора многоквартирного дома. По словам владельца, преступление произошло 5 апреля вечером, между 19:00 и 22:00. С учетом износа заявитель оценил причиненный материальный ущерб в 60 тыс. рублей.
Оперативники установили месторасположения камер наружного наблюдения и изъяли видеозаписи. В ходе изучения материала полицейские узнали попадавших в их поле зрения троих несовершеннолетних, один из которых был судим за угон автотранспорта.
На следующее утро, в 6:00 примерно в 8 км от места происшествия, в поле, около с. Бобровка, полицейские обнаружили похищенный транспортное средство, которое увязло в грязи. Злоумышленники пытались вытолкать автомобиль, но это им не удалось, поэтому они решили бросить его в поле.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых задержали их и доставили в отдел полиции.
В присутствии законных представителей молодых людей допросили в качестве подозреваемых. Задержанные, двое 16-летних и один 18-летний, пояснили, что, гуляя по городу, увидели припаркованный автомобиль и решили на нем прокатиться. Молодые люди, подобрав ключ, открыли дверь, затем соединили напрямую провода зажигания, завели автомобиль и уехали в соседнее село, где, застряв в поле, бросили автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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