В Самаре осудили водителя, устроившего смертельное ДТП под наркотиками

Шестой кассационный суд оставил без изменения апелляционное определение по уголовному делу водителя Али Авулова, признанного виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщили в суде.

15 декабря 2021 г. гражданин Республики Кыргызстан Авулов в состоянии наркотического опьянения ехал на Kia Rio по пр. Кирова с пассажиром. Поворачивая через "двойную сплошную" налево, он столкнулся со встречным Chevrolet Aveo. После аварии пассажира Kia доставили в больницу, где 19 декабря он скончался.

Промышленный районный суд 18 июля 2022 г. приговорил автомобилиста к пяти годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком и на два года лишил водительских прав. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Авулова 700 тыс. рублей.

Прокуратура обжаловала этот приговор. В итоге областной суд 15 сентября 2022 г. заменил Авулову пятилетний условный срок на такой же реальный срок в колонии-поселении. Двухлетний запрет на управление транспортом суд определил исчислять после отбытия заключения. Кроме того, сумму компенсации морального вреда снизили до 660 тыс. рублей.

Теперь Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на апелляционное определение Самарского областного суда и оставил этот судебный акт без изменения.