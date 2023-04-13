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Преступления Происшествия

В Самаре водитель автобуса присвоил чужую карту и платил ей за бензин и алкоголь

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары обратилась в полицию с заявлением о пропаже банковской карты и списании с нее 6,5 тыс. руб. за покупки, которые она не совершала. Полицейские изучили выписку по банковскому счету и установили, что банковской картой расплачивались в продуктовых торговых точках, на автозаправках и на рынке.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, при просмотре которых установили, что чужой банковской картой расплачивался водитель одного из маршрутных автобусов. Мужчину задержали. 

В содеянном он признался и пояснил, что нашел чужую карту под сиденьем в ходе осмотра салона автобуса. После чего решил воспользоваться ею. Двигаясь по своему маршруту, он останавливался в разных местах и оплачивал свои покупки: кулинарную продукцию, алкоголь, топливо, а также электроприемник на рынке вблизи конечной остановки общественного транспорта.

Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия в полном объеме.

Гид потребителя

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