В Самаре водитель автобуса присвоил чужую карту и платил ей за бензин и алкоголь

Жительница Самары обратилась в полицию с заявлением о пропаже банковской карты и списании с нее 6,5 тыс. руб. за покупки, которые она не совершала. Полицейские изучили выписку по банковскому счету и установили, что банковской картой расплачивались в продуктовых торговых точках, на автозаправках и на рынке.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, при просмотре которых установили, что чужой банковской картой расплачивался водитель одного из маршрутных автобусов. Мужчину задержали.

В содеянном он признался и пояснил, что нашел чужую карту под сиденьем в ходе осмотра салона автобуса. После чего решил воспользоваться ею. Двигаясь по своему маршруту, он останавливался в разных местах и оплачивал свои покупки: кулинарную продукцию, алкоголь, топливо, а также электроприемник на рынке вблизи конечной остановки общественного транспорта.

Ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия в полном объеме.