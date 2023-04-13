Тольяттиазот организовал семейный экологический квест

Тольяттиазот выступил партнером экологического семейного квеста для инженерно-технических классов подшефной школы № 41. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие связывают с учебным учреждением долгие годы сотрудничества и реализация совместной профориентационной программы. Учащиеся инженерно-технических классов углубленно изучают химию, физику и математику и имеют преференции при поступлении в вузы и сузы по целевому договору с Тольяттиазотом.

В мероприятии, основной темой которого стала экология, приняли участие 7 семейных команд, а также преподаватели и волонтеры учебного учреждения. Старшеклассники и выпускники школы подготовили своеобразный экоконцерт, номера которого популярно и доступно рассказывали об основных принципах бережного отношения к природе.

В ходе соревнований участники передвигались по станциям, выполняя задания и набирая баллы. Командам предстояло пройти испытания по экологии, истории и литературе, продемонстрировать творческие навыки в самопрезентации и вспомнить уроки химии, выполняя занимательные опыты с солями и растворами.

Не обошлось без спортивной составляющей любого квеста — команды прошли семейные старты, показав отличную физическую подготовку. Победителями квеста стали семьи Зубаревых, Юмашеных и Матвеевых, которые получили подарки и грамоты от Тольяттиазота.

Олег Давыдов, директор школы № 41:

— Экологическое воспитание подрастающего поколения — важная задача как образовательных учреждений, так и крупных компаний города, проявляющих заботу об окружающей среде. Таким предприятием и нашим постоянным партнером является Тольяттиазот. Приятно, что для обсуждения серьезных тем предприятие каждый раз предлагает новые формы подачи информации о производстве, экологических аспектах, основах защиты окружающей среды. Квест для детей — отличная находка, которая точно оставит след в памяти и заставит задуматься о личном вкладе в сохранение природы.