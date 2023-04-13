Национальный совет по корпоративному волонтерству отметил проекты Самарского филиала "Т Плюс"

Экологические и социальные проекты Самарского филиала "Т Плюс" получили высокую оценку Национального Совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Лидерские позиции энергокомпании напрямую связаны с ESG-стратегией, которая была утверждена в "Т Плюс" в 2022 году для устойчивого развития регионов присутствия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или "Устойчивое развитие" — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).

Председатель НСКВ в Самарской области Анастасия Беленкова отметила, что за последние годы значительно возросло количество компаний, стремящихся к реализации программ устойчивого развития, внедрению ESG повестки, увеличению количества сотрудников, вовлеченных в корпоративное волонтерство, в том числе и вместе с семьями. "Мы видим в работе совета то самое партнерство, взаимовыручку, которая так необходима в реализации наших проектов", — подчеркнула Анастасия Беленкова.

Энергетики "Т Плюс" совместно с сотрудниками других компаний Самарской области проводят совместные акции, направленные на решение социальных проблем и улучшение жизни.

"Среди крупнейших мероприятий с участием волонтеров энергокомпании — высадка леса, восстановление популяции рыб в Волге, доставка продуктовых наборов пожилым и одиноким ветеранам энергосистемы, а также помощь некоммерческим организациям в реализации иных социальных проектов. Например, за последние пять лет энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса в Самарской области", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Ближайшей акцией "Т Плюс" в рамках корпоративного волонтерства станет уборка береговой зоны реки Волги в 12 городах страны, в том числе в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.