16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Куйбышевском районе появилась аллея врачей-ветеранов На вывоз мусора из Федоровки и с Копылово потратят более 5 млн рублей Народный фронт обнаружил в Подстепках отравленную воду Ларвицидная обработка в Новокуйбышевске будет проходить с 18 мая по 25 сентября В экопарке "Шлюзовой" было высажено 2,5 тысячи молодых деревьев

ЖКХ и благоустройство Общество

Национальный совет по корпоративному волонтерству отметил проекты Самарского филиала "Т Плюс"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Экологические и социальные проекты Самарского филиала "Т Плюс" получили высокую оценку Национального Совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Лидерские позиции энергокомпании напрямую связаны с ESG-стратегией, которая была утверждена в "Т Плюс" в 2022 году для устойчивого развития регионов присутствия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или "Устойчивое развитие" — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).

Председатель НСКВ в Самарской области Анастасия Беленкова отметила, что за последние годы значительно возросло количество компаний, стремящихся к реализации программ устойчивого развития, внедрению ESG повестки, увеличению количества сотрудников, вовлеченных в корпоративное волонтерство, в том числе и вместе с семьями. "Мы видим в работе совета то самое партнерство, взаимовыручку, которая так необходима в реализации наших проектов", — подчеркнула Анастасия Беленкова.

Энергетики "Т Плюс" совместно с сотрудниками других компаний Самарской области проводят совместные акции, направленные на решение социальных проблем и улучшение жизни.

"Среди крупнейших мероприятий с участием волонтеров энергокомпании — высадка леса, восстановление популяции рыб в Волге, доставка продуктовых наборов пожилым и одиноким ветеранам энергосистемы, а также помощь некоммерческим организациям в реализации иных социальных проектов. Например, за последние пять лет энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса в Самарской области", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Ближайшей акцией "Т Плюс" в рамках корпоративного волонтерства станет уборка береговой зоны реки Волги в 12 городах страны, в том числе в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30