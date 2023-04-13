Автомобилистку из Самары осудили за смерть мотоциклиста

В Самаре суд вынес приговор автомобилистке, которую обвиняли в ДТП с погибшим. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В октябре 2020 г. самарчанка на Hyundai, выезжая с парковки на Пугачевский тракт, решила повернуть налево там, где это запрещено. Она не уступила дорогу и столкнулись с мотоциклистом.
В итоге водитель мотоцикла погиб, его пассажир получил тяжкие травмы.
За нарушение ПДД, повлекшее смерть, женщину приговорили к трем годам принудительных работ и на два года лишили водительских прав. Кроме того, она должна компенсировать потерпевшим моральный вред — 1 млн рублей.
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