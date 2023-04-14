16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Парковый сезон в Самаре начнется 20 апреля В Куйбышевском районе появилась аллея врачей-ветеранов На вывоз мусора из Федоровки и с Копылово потратят более 5 млн рублей Народный фронт обнаружил в Подстепках отравленную воду Ларвицидная обработка в Новокуйбышевске будет проходить с 18 мая по 25 сентября

ЖКХ и благоустройство Общество

Парковый сезон в Самаре начнется 20 апреля

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе месячника по благоустройству охвачены все городские общественные территории, включая парки. В комплекс работ включена тщательная очистка аттракционного оборудования. Все работы на территориях парков необходимо завершить к 20 апреля — традиционно эта дата считается официальным стартом нового паркового сезона, сообщили в пресс-службе мэрии.

В день старта паркового сезона заработают все развлекательные зоны, включая аттракционные, а также объекты потребительского рынка, чтобы можно было комфортно провести свободное время. В частности, 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина, которое эксплуатируется всесезонно, будет работать дольше: ежедневно отдыхающие могут прокатиться на нем с 10:00 до 22:00.

Один из самых трудоемких процессов — подготовка колеса обозрения. В порядок приведут 24 кабины аттракциона: отмоют снаружи, используя мойку высокого давления, а также внутри — столы, ручки, панели, стекла. Все контактные поверхности очищают от пыли, обрабатывают хлорсодержащим раствором. Также следят за состоянием блоков сплит-систем.

"Безусловно, особое внимание уделяется безопасности. Вся аттракционная техника ежегодно проходит обязательное освидетельствование для подтверждения готовности к эксплуатации, — пояснил начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин. — Кроме того, в ходе апрельского месячника по благоустройству в парках предусмотрены и другие виды работ. Например, в настоящее время сотрудники заняты "прочесыванием" газонов — уборкой прошлогодней сухой листвы, подбором мусора. Только за первую треть месячника по благоустройству очищено порядка 150 тысяч квадратных метров газонов, окрашено и установлено более 270 скамеек и 150 урн, отремонтировано и окрашено 84 метра заборов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30