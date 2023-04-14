Парковый сезон в Самаре начнется 20 апреля

В ходе месячника по благоустройству охвачены все городские общественные территории, включая парки. В комплекс работ включена тщательная очистка аттракционного оборудования. Все работы на территориях парков необходимо завершить к 20 апреля — традиционно эта дата считается официальным стартом нового паркового сезона, сообщили в пресс-службе мэрии.

В день старта паркового сезона заработают все развлекательные зоны, включая аттракционные, а также объекты потребительского рынка, чтобы можно было комфортно провести свободное время. В частности, 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина, которое эксплуатируется всесезонно, будет работать дольше: ежедневно отдыхающие могут прокатиться на нем с 10:00 до 22:00.

Один из самых трудоемких процессов — подготовка колеса обозрения. В порядок приведут 24 кабины аттракциона: отмоют снаружи, используя мойку высокого давления, а также внутри — столы, ручки, панели, стекла. Все контактные поверхности очищают от пыли, обрабатывают хлорсодержащим раствором. Также следят за состоянием блоков сплит-систем.

"Безусловно, особое внимание уделяется безопасности. Вся аттракционная техника ежегодно проходит обязательное освидетельствование для подтверждения готовности к эксплуатации, — пояснил начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин. — Кроме того, в ходе апрельского месячника по благоустройству в парках предусмотрены и другие виды работ. Например, в настоящее время сотрудники заняты "прочесыванием" газонов — уборкой прошлогодней сухой листвы, подбором мусора. Только за первую треть месячника по благоустройству очищено порядка 150 тысяч квадратных метров газонов, окрашено и установлено более 270 скамеек и 150 урн, отремонтировано и окрашено 84 метра заборов".