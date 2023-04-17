Мэрия разрешила строить причалы для катеров на набережной реки Самара

Администрация Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым предоставляется разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в пойме реки Самара в Железнодорожном районе.
Заявителем выступал некто В.М. Семенов. Он планировал построить на территории площадью 8252 кв м причалы для маломерных судов.
Напомним, территория находится в частной собственности, по данным публичной кадастровой палаты, ее можно использовать под производственные помещения.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?