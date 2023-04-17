Мэрия разрешила строить причалы для катеров на набережной реки Самара

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Администрация Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым предоставляется разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в пойме реки Самара в Железнодорожном районе.