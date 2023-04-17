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Елена Лапушкина отказала "Трансгрузу" в застройке исторического центра Самары

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной подписала постановление об отказе ООО "Специализированный застройщик "Трансгруз" в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в Ленинском районе Самары.

Напомним, ранее "Трансгруз" просил предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в отношении нескольких территорий суммарной площадью более 2,3 тыс. кв метров.

Все участки (769 кв. метров, 1028 кв. метров, 1581 кв. метр) расположены в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной. Предполагалось, что здесь появится многоэтажная жилая застройка.

Как отмечается в постановлении, отказано застройщику "на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки", а также "в связи с расположением одного из земельных участков в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой".

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