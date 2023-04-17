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Преступления Происшествия

В Сызрани мужчина нашел банковскую карту и купил корм для своего кота

СЫЗРАНЬ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала, что у нее пропала банковская карта, а позже с ее счета было списано более 6 тыс. рублей. 

Изучив выписку по банковскому счету, полицейские установили, что банковской картой расплачивались в магазинах, расположенных в районе проживания заявительницы. Сотрудники отдела уголовного розыска опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях.

Оперативники сопоставили время, когда с карты были списаны деньги, место где этой картой расплачивались и выяснили какой товар был приобретен. При опросе продавец магазина, где была совершена покупка, вспомнила, что эти покупки сделал покупатель, который был завсегдатаем торговой точки.

Через некоторое время после установления полицейскими наблюдения за магазином оперативники задержали подозреваемого, когда он в очередной раз пришел в магазин. Им оказался ранее не судимый, безработный 53-местный житель. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что нашел чужую карту возле подъезда соседнего дома. Злоумышленник решил попробовать расплатиться чужой картой в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денежных средств мужчина продолжил оплачивать свои покупки в других торговых точках, покупая еду, алкоголь, продукты питания, табачные изделия и корм домашнему коту.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия в полном объеме.

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