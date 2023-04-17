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Власть и политика

"Единая Россия" проведет "Диктант Победы" в России и более чем в 40 странах

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 г. задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков — китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок "Диктанта Победы" — уже более 22 тысяч — выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, — очень актуальны", — отметил он.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок "Диктанта Победы" будет организовано на Донбассе.

"Привлечение жителей новых российских территорий к "Диктанту Победы" принципиально важно. Это будет способствовать изучению ими реальной истории отечества, а не "истории", изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима", — подчеркнул Александр Хинштейн.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 — по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

"Сегодня как никогда важно рассказывать правду о Великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. "Волонтеры Победы" уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении "Диктанта Победы" и на территории четырех новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда", — рассказала председатель движения "Волонтеры Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"В Самарской области "Диктант Победы" напишут в этом году более 45 тысяч человек. Для написания "Диктанта" в регионе  подготовлено 1018 площадок. Отбор локаций для участия в акции завершен: большая часть их находится традиционно в учреждениях культуры и образования: школы, вузы, колледжи, модельные библиотеки, школьные музеи. Впервые "Диктант Победы" напишут в Самаре на площадке этнокультурного комплекса "Парк Дружбы народов" в микрорайоне "Волгарь", где на территории в 12 гектаров представлены национальные подворья 20 народностей, проживающих на территории Самарской области", — сообщил координатор партийного проекта "Историческая память" по Самарской области, вице-спикер Думы Самары Сергей Рязанов.

"Диктант Победы" состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

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