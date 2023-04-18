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Суды Происшествия

В Самарской области осудили 10 наркосбытчиков

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор десяти участникам ОПГ наркосбытчиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Группа действовала с июля 2016 г. по апрель 2018 г. в Отрадном. ОПГ организовала 60-летняя жительница с. Муханово. Она вовлекла в "дело" четырех мужчин и восемь женщин. Злоумышленники успели совершить 21 преступление и сбыть более 257 г героина.

Одна из подсудимых вину признала частично, остальные не признали. В отношении четырех подсудимых уголовное дело прекратили в связи со смертью.

В результате участников ОПГ приговорили к срокам от четырех до семи с половиной лет лишения свободы.

Гид потребителя

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