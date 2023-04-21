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Строительство Строительство и недвижимость

"Волгатрансстрой-9" получил миллиардный подряд на реконструкцию набережной в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который займется реконструкцией набережной в Автозаводском районе Тольятти. Речь идет о втором этапе.

На торги заявилась одна компания — АО "Волгатрансстрой-9". Застройщик выполнит услуги по максимальной цене контракта — за 1,2 млрд рублей.

Работы нужно завершить до конца текущего года.

Строительство знакового для Тольятти объекта ведется в три этапа. Работы на первой очереди набережной — участке протяженностью 711 м от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания — завершились в конце 2022 г.

Второй этап работ уже начался. Идет реконструкция прибрежной территории от спортивной гавани до пирса.

После завершения второго и третьего этапов реконструкции набережной горожане получат почти четырехкилометровую благоустроенную зону вдоль берега для отдыха и прогулок. Общая площадь благоустройства составит почти 663 тыс. кв. метров.

Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано на 2024 год.

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