"Волгатрансстрой-9" получил миллиардный подряд на реконструкцию набережной в Тольятти

Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который займется реконструкцией набережной в Автозаводском районе Тольятти. Речь идет о втором этапе.
На торги заявилась одна компания — АО "Волгатрансстрой-9". Застройщик выполнит услуги по максимальной цене контракта — за 1,2 млрд рублей.
Работы нужно завершить до конца текущего года.
Строительство знакового для Тольятти объекта ведется в три этапа. Работы на первой очереди набережной — участке протяженностью 711 м от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания — завершились в конце 2022 г.
Второй этап работ уже начался. Идет реконструкция прибрежной территории от спортивной гавани до пирса.
После завершения второго и третьего этапов реконструкции набережной горожане получат почти четырехкилометровую благоустроенную зону вдоль берега для отдыха и прогулок. Общая площадь благоустройства составит почти 663 тыс. кв. метров.
Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано на 2024 год.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?