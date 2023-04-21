В Самарской области введут ограничения на посещение лесов

Правительство Самарской области в лице минлесхоза опубликовало приказ, в соответствии с которым в регионе вводятся ограничения на посещение гражданами лесов. В документе перечислены шесть лесничеств, которые нельзя будет посещать с 1 по 21 мая 2023 года.

"Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах все видов работ, за исключением проведения лесозащитных мероприятий на участках Кошкинского, Ново-Буяновского, Сергиевского, Ставропольского, Шенталинского, Шигонского лесничеств в период с 1 по 21 мая", — отмечается в документе.

Меры приняты в связи с обработкой лесных участков от непарного шелкопряда.

В соответствии с приказом устанавливается месторасположение участков леса, в которых будут проводиться мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда наземным и авиационным способом с применением биологического инсектицида.