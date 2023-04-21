20 лет колонии: самарец поджег дом бывшей, а потом довел до смерти сына и подругу

В Самаре вынесли приговор 49-летнему мужчине, который сделал преступником, а потом довел до смерти своего сына. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Самарец совершил более 10 тяжких и особо тяжких преступлений с 2020 по 2022 год. Сначала он уговорил своего 16-летнего сына поджечь дачный дом бывшей жены (матери подростка). В итоге дом выгорел полностью, ущерб составит 2,3 млн рублей.

Кроме того, сын помогал отцу подделывать рецепты на сильнодействующие препараты. Также самарец убедил парня и его подругу употреблять наркотики, которые сам же им и сбывал. В результате подросток погиб, а здоровью его 16-летней подруги был нанесен тяжкий вред.

Помимо этого, мужчина угрозами и унижениями довел до самоубийства знакомую 1999 года рождения.

Следователи вменили обвиняемому семь статей: ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"), ч. 1 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"), два эпизода ч. 2 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления"), три эпизода ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документа"), пять эпизодов п. "в" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Сбыт наркотиков, в отношении несовершеннолетнего"), четыре эпизода п. "а", "б" ч. 3 ст. 230 УК РФ ("Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков") и ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков").

Суд приговорил самарца к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет возместить моральный ущерб 5 млн рублей.