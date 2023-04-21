Житель Самарской области забил до смерти экс-супругу и получил шесть лет колонии

Житель Самарской области получил срок за нанесение смертельных травм бывшей жене. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2022 г. 48-летний мужчина выпивал дома с экс-супругой. В какой-то момент они поссорились и мужчина избил ее. От полученных травм женщина умерла.
Суд назначил обвиняемому шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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