Житель Самарской области забил до смерти экс-супругу и получил шесть лет колонии

Житель Самарской области получил срок за нанесение смертельных травм бывшей жене. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2022 г. 48-летний мужчина выпивал дома с экс-супругой. В какой-то момент они поссорились и мужчина избил ее. От полученных травм женщина умерла.

Суд назначил обвиняемому шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.