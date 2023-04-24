В Куйбышевском районе улучшат водоснабжение

В южной части Самары вскоре появятся новые водоводы, две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району. ОБ этом сообщает пресс-служба "РКС-Самара".
В настоящее время водоснабжение Куйбышевского района Самары и части Волжского района Самарской области осуществляется из подземных источников. Специфичность подземной воды обусловлена высоким содержанием в ней различных солей. Очистка и подготовка, которые проводят на насосно-фильтровальной станции № 3, не позволяют добиться необходимой мягкости. Когда НФС-3 проектировалась в 70-х годах, нужно было построить станцию умягчения воды, но по понятным экономическим причинам 80-х гг денег на неё не хватило. Бурное жилищное строительство обострило проблему водоснабжения Куйбышевского района.
Решить этот вопрос помогут два новых водовода, строительство которых уже ведётся. Вода из Волги пойдёт от насосно-фильтровальной станции № 1 на ул. Советской Армии до насосно-фильтровальной станции № 3 в районе ТЦ "Амбар" и далее — по домам жителей. На данный момент проведено в общей сложности около 2 км сети. Общая же протяжённость составит более 7 км.
По окончании паводка и сброса воды с Жигулёвской ГЭС рабочие приступят к самому ответственному этапу — прокладке сети под рекой Самара методом горизонтально направленного бурения. Общая протяжённость водовода под рекой составит более 1800 метров.
Масштабный и долгожданный проект стоимостью больше 2 млрд рублей реализуется по инвестиционной программе "РКС-Самара" при поддержке регионального правительства и городской администрации. Завершение работ запланировано на 2024 год.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!