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ЖКХ и благоустройство Общество

В Куйбышевском районе улучшат водоснабжение

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В южной части Самары вскоре появятся новые водоводы, две трубы диаметром 1000 мм уже подводят к Куйбышевскому району. ОБ этом сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В настоящее время водоснабжение Куйбышевского района Самары и части Волжского района Самарской области осуществляется из подземных источников. Специфичность подземной воды обусловлена высоким содержанием в ней различных солей. Очистка и подготовка, которые проводят на насосно-фильтровальной станции № 3, не позволяют добиться необходимой мягкости. Когда НФС-3 проектировалась в 70-х годах, нужно было построить станцию умягчения воды, но по понятным экономическим причинам 80-х гг денег на неё не хватило. Бурное жилищное строительство обострило проблему водоснабжения Куйбышевского района.

Решить этот вопрос помогут два новых водовода, строительство которых уже ведётся. Вода из Волги пойдёт от насосно-фильтровальной станции № 1 на ул. Советской Армии до насосно-фильтровальной станции № 3 в районе ТЦ "Амбар" и далее — по домам жителей. На данный момент проведено в общей сложности около 2 км сети. Общая же протяжённость составит более 7 км.

По окончании паводка и сброса воды с Жигулёвской ГЭС рабочие приступят к самому ответственному этапу — прокладке сети под рекой Самара методом горизонтально направленного бурения. Общая протяжённость водовода под рекой составит более 1800 метров.

Масштабный и долгожданный проект стоимостью больше 2 млрд рублей реализуется по инвестиционной программе "РКС-Самара" при поддержке регионального правительства и городской администрации. Завершение работ запланировано на 2024 год.

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