Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross

Новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Да, X-Cross, мы уже определились", — сказал он, комментируя новое семейство автомобилей под брендом Lada, производство которых запланировано в Петербурге.

Соколов также отметил, что АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по сборке машин под брендом Lada на трех своих заводах. Таким образом, у АвтоВАЗа может появиться еще два новых семейства в дополнение к X-Cross.

"Это будут семейства не только в традиционном классе B или B плюс, в котором мы работаем, и в котором появятся скоро наши новые продукты. Мы делаем революционный шаг линейки Lada в новые классы: С — там будут производится кроссоверы и D, в котором мы будем производить и кроссоверы, и седаны", — добавил топ-менеджер.

Как отмечали в АвтоВАЗе в конце марта, производство на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать в мае–июне.