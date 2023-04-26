Новое семейство автомобилей Lada получит название X-Cross

Новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Да, X-Cross, мы уже определились", — сказал он, комментируя новое семейство автомобилей под брендом Lada, производство которых запланировано в Петербурге.
Соколов также отметил, что АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по сборке машин под брендом Lada на трех своих заводах. Таким образом, у АвтоВАЗа может появиться еще два новых семейства в дополнение к X-Cross.
"Это будут семейства не только в традиционном классе B или B плюс, в котором мы работаем, и в котором появятся скоро наши новые продукты. Мы делаем революционный шаг линейки Lada в новые классы: С — там будут производится кроссоверы и D, в котором мы будем производить и кроссоверы, и седаны", — добавил топ-менеджер.
Как отмечали в АвтоВАЗе в конце марта, производство на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать в мае–июне.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.