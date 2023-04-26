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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители новостроек в Тольятти собирают деньги на ремонт дороги

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители нового жилого комплекса в Автозаводском районе Тольятти решили за собственный счет заасфальтировать дорогу к своим домам. Об этом сообщил в телеграмм-канале координатор движения "Убитые дороги России" по Самарской области и эксперт Общероссийского народного фронта Сергей Лушин.

Фото: Сергей Лушин

Активист признается, что ремонт этой дороги - одна из самых сложных задач, с которой ему приходилось сталкиваться.  Дело в том, что в "лохматые" 1990-2000-е годы проезд Оптимистов — единственная дорога, ведущая в новый ЖК "Велит" — перешел в частную собственность.

Ранее Сергей Лушин занимался ямочным ремонтом этой дороги, так как получал множество обращений от местных жителей и друзей, которые там проживают. Однако состояние дорожного полотна такое, что этот ремонт не продержался и год. По словам общественника, для качественного ремонта необходима полная замена дорожного полотна на участке 320 кв. м, что требует порядка 320 тыс. рублей.

За счет государства дорогу отремонтировать невозможно, а собственник земли не спешит тратиться, поэтому активист и решил привлечь внимание общественности к этой проблеме. Местные жители уже собрали большую часть необходимой для ремонта суммы и надеются на помощь инвестора из числа неравнодушных жителей города, депутатов или представителей бизнеса, который мог бы помочь с восстановлением единственного проезда для тысячи человек, проживающих в этом районе.

Малоэтажный жилой комплекс "Велит" расположен в Автозаводском районе Тольятти за улицей Спортивной, на территории между Волгой и продолжением Приморского бульвара.

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