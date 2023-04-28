Сотрудник Самарского филиала "Т Плюс" стал победителем конкурса "Профессионал года"

Сотрудник "ПТС" Денис Сергеев признан победителем в номинации "Лучший работник тепловых сетей" регионального конкурса профессионального мастерства "Профессионал года". Награду вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сергеев трудится электрогазосварщиком 5 разряда в районе тепловых сетей № 2 "ПТС" с 2009 года. Ответственное отношение к работе и лидерские качества помогают его бригаде оперативно решать производственные задачи. Зачастую он выполняет свою работу в сложных погодных условиях, но ни повышенная влажность, ни резкий перепад температур не отражаются на качестве сварочных работ. От профессионализма Дениса Сергеева во многом зависит надежное и качественное теплоснабжение жителей Промышленного, Кировского и Советского районов Самары, а это более 725 многоквартирных домов, 270 социально-значимых объектов и предприятия военно-промышленного комплекса. В 2020 году труд Дениса Васильевича был отмечен почетной грамотой "ПТС".

Напомним, что в этом году конкурс "Профессионал года" проводится уже в десятый раз. В нем традиционно принимают участие представители самых разных профессий: токари и фрезеровщики, водители разных видов транспорта, работники отрасли ЖКХ, труженики сельского хозяйства, учителя и медицинские работники, специалисты отрасли культуры и спорта. За годы проведения конкурса его лауреатами стали более 700 человек.