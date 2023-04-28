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Общество

В департаменте образования Самары взяли на контроль ситуацию с агрессивным первоклашкой в школе №147

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В мэрии Самары прокомментировали конфликт в школе № 147, где родители учеников первого класса объявили бойкот из-за агрессивного поведения одного из учеников, сообщает "КП-Самара".

Напомним, родители написали заявление на имя директора школы, попросив перевести на дистант весь класс, за исключением забияки. Так они хотят обезопасить своих детей. По словам родителей и учителей, мальчик не только дерется с другими детьми, но также поднимал руку на учителя и других сотрудников школы — например, запустил стулом в охранника и до крови искусал уборщицу. А одному из одноклассников, как утверждала мама пострадавшего, даже проломил голову. Родители драчуна проблем в поведении сына не видят, заявляя, что он просто гиперактивный.

"Эта ситуация произошла около 10 дней назад, — прокомментировали изданию в департаменте образования города. — Перелома черепа не было, был ушиб. Это подтверждает медицинское освидетельствование".

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время с мальчиком-агрессором работают психологи.

"Данную ситуацию департамент образования взял на контроль", — заключили в мэрии.

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