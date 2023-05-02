Мэрия Самары дала добро на точечную застройку у ТЦ "Захар"

Мэрия Самары опубликовала постановление о разрешении ООО "Специализированный застройщик "Центр бизнеса "Паритет" отклониться от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 7948 кв метров на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе.

Застройщик планировал возвести здесь многоэтажную жилую застройку с предельной высотой строений 99,9 метров, с максимальным процентом застройки в границах участка 90% и с количеством парковочных мест 0,7 на квартиру.

Напомним, в ноябре 2022 года самарцы поддержали этот проект на общественных обсуждениях. Подавляющим большинством горожане высказались за новую стройку, прокомментировав решение практически однозначно: "Пора давно преобразить место", "Современные здания не только украсят облик города, но и позволят многим жителям улучшить свои жилищные условия в комфортном жилье", "Осваивать свободный земельный участок важно и необходимо, тем более что в центре города это лучше, чем развалившиеся руины и хаос".

Единичные отрицательные мнения были сведены к тому, что "нет смысла возводить очередную башню без парковок, пока в районе нет школ, детских садов и дорог".