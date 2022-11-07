Самарцы поддержали проект точечной застройки на ул. Ново-Садовой

Мэрия Самары опубликовала результаты общественных обсуждений, касающихся предоставления разрешения застройщику возвести на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе, неподалеку от ТЦ "Захар", жилую многоэтажку.

Напомним, проект застройки участка площадью 7948 кв метров в Октябрьском районе был вынесен на общественные обсуждения в середине октября. Заявитель, ООО "Специализированный застройщик "Центр Бизнеса "Паритет", предлагал возвести многоэтажную жилую застройку с предельной высотой строений, зданий, сооружений — 99,99 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 90%, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7.

Подавляющим большинством горожане высказались за новую стойку, прокомментировав решение практически однозначно: "Пора давно преобразить место", "Современные здания не только украсят облик города, но и позволят многим жителям улучшить свои жилищные условия в комфортном жилье", "Осваивать свободный земельный участок важно и необходимо, тем более, в центре города, это лучше чем развалившиеся руины и хаос".

Единичные отрицательные мнения были сведены к тому, что "нет смысла возводить очередную башню без парковок, пока в районе нет школ, детских садов и дорог".

"Территорию нужно развивать комплексно, а не отдельными зданиями только для того, чтобы побольше денег получить", — отметила часть самарцев.

По итогам обсуждений рекомендовано учесть мнения участников, поддержавших проект.