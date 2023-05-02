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Суды Происшествия

Неудачливый наркосбытчик из Самары получил пять с половиной лет колонии

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на сбыт партии мефедрона. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2022 г. мужчина через интернет приобрел 144 г наркотика и расфасовал часть по 10 пакетикам, чтобы сбывать. Вот только сбыть он ничего не успел, потому что попал в руки полицейских.

Суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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